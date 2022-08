Wijnaldum è già in forma: ecco quando debutterà con la Roma (Di domenica 7 agosto 2022) Roma - La Roma vola sulle ali dell'entusiasmo. Prima per l'arrivo della Joya, festeggiato da oltre diecimila persone al Colosseo quadrato, ora per quello di Gini Wijnaldum , altro top player ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 7 agosto 2022)- Lavola sulle ali dell'entusiasmo. Prima per l'arrivo della Joya, festeggiato da oltre diecimila persone al Colosseo quadrato, ora per quello di Gini, altro top player ...

OfficialASRoma : ?? La maglia di Gini Wijnaldum è già disponibile negli #ASRoma Store! - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ROMA-WIJNALDUM, ACCORDO IN VIA DI DEFINIZIONE. POSSIBILE CONCLUSIONE GIA' NELLE PROSSIME ORE… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma: club a lavoro in questi minuti per fare arrivare #Wijnaldum a Ciampino gi… - 3roma3_ : @AlessandroGa71 @HeyMiChiamoCiao @BaldiMarce Ma poi perche scrivi cosi Abraham hai qualche problema mentale? Chi ha… - sportli26181512 : #Wijnaldum è già in forma: ecco quando debutterà con la #Roma: Giallorossi sulle ali dell’entusiasmo: l’olandese si… -

Wijnaldum è già in forma: ecco quando debutterà con la Roma ... dalla Roma che venerdì sera lo ha ufficializzato in grande stile, dai tifosi che già in queste prime ore hanno fatto scorpacciata di maglie negli store, e dallo stesso Wijnaldum che da ore non ... Wijnaldum raggiante in vista di Roma - Shakhtar: 'Una bellissima domenica!' ... "Buongiorno! Passate una bellissima domenica" , ha scritto Wijnaldum su Instagram ai suoi followers. Sorrisi e pollici in su, Gini è già pronto in vista del possibile esordio di questa sera contro ... Corriere dello Sport ... dalla Roma che venerdì sera lo ha ufficializzato in grande stile, dai tifosi chein queste prime ore hanno fatto scorpacciata di maglie negli store, e dallo stessoche da ore non ...... "Buongiorno! Passate una bellissima domenica" , ha scrittosu Instagram ai suoi followers. Sorrisi e pollici in su, Gini èpronto in vista del possibile esordio di questa sera contro ... Lady Wijnaldum è già incantata da Roma: le FOTO da turista in centro