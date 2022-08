Tregua tra Israele e palestinesi | l’Egitto media | si discute di un cessate il fuoco per stasera

(Di domenica 7 agosto 2022) Al terzo giorno di combattimenti nella Striscia di Gaza, scaturiti dall’avvio, da parte dell’esercito israeliano, dell’operazione Breaking Dawn contro la Jihad islamica palestinese, tra le autorità israeliane esarebbe in corso un colloquio per stabilire unata dal. Una fonte israeliana, riportata da Haaretz, e fonticitate daiinternazionali, parlano di un accordo, ancora da finalizzare nei dettagli, per unilgià da questa sera, più precisamente per le 20 (ora locale). Una fonte diplomatica egiziana, ha ammonito che il tempo a disposizione «è limitato», massimo 48 ore: più il tempo passa più «la situazione umanitaria a Gaza peggiora» e questo potrebbe spingere Hamas ad aggiungersi alla ...

Israele ha accettato la tregua mediata dall'Egitto per mettere fine agli attacchi sulla Striscia di Gaza. Una fonte israeliana - ha riportato Haaretz - ha confermato che i colloqui in corso le ... Inoltre, una fonte israeliana - come scrive Haaretz - ha confermato che i colloqui in corso le ... Da questa sera ci sarà un cessate il fuoco tra Israele e Gaza: la decisione è arrivata dopo ore di trattative.