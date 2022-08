Primo gol di Ederson, ma niente vittoria: Valencia - Atalanta finisce 2 - 1 (Di domenica 7 agosto 2022) Il Valencia di Gattuso ha concluso alla grande il suo precampionato battendo l'Atalanta di Gasperini per 2 - 1, aggiudicandosi così il \''Trofeu ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 7 agosto 2022) Ildi Gattuso ha concluso alla grande il suo precampionato battendo l'di Gasperini per 2 - 1, aggiudicandosi così il \''Trofeu ...

acspezia : ? |89’ ?? GOOOOOOOOL! Primo gol in maglia bianca per Daniel Maldini, che raccoglie in area il cross di Reca e b… - gippu1 : Daniel #Maldini ha segnato il suo primo gol in Coppa Italia alla stessa squadra a cui Paolo Maldini segnò il suo pr… - DAZN_IT : “Tir a giro” di Insigne ?? Ecco il suo primo gol in #MLS ?? #DAZN - geppetto23 : RT @AndreaPropato: Il primo gol di testa del gioiello ?? belga ???? col #Milan - IsoladElbaWow : @Milanista_Serio Anche di Mertens dicevano che in Italia non avrebbe avuto vita facile come in Belgio perché non av… -