LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna in DIRETTA: Bagnaia vince, -49 da Quartararo in classifica! "Grazie a Valentino Rossi"

ORDINE D'ARRIVO DELLA GARA LA CRONACA DELLA GARA LA CLASSIFICA DEL MONDIALE MotoGP: Bagnaia A -49 DA Quartararo FRANCESCO Bagnaia: "NESSUNO MI HA SOSTENUTO COME Valentino Rossi" 

14.53 E' tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 

14.52 Secondo successo consecutivo per Bagnaia che comincia nel migliore dei modi la seconda parte di stagione. Eccellente, come detto, la sua gestione. Aveva detto alla vigilia di questo weekend che sarebbe stata necessaria costanza e in questa corsa l'ha fatta vedere. 

14.50 Con questi risultati Quartararo mantiene la testa con 180 punti, +22 su Aleix Espargarò e +49 su Bagnaia.

