Juventus-Atletico Madrid (0-4): male i bianconeri in amichevole (Di domenica 7 agosto 2022) Termina nel peggiore dei modi l’ultima amichevole della Juventus, asfaltata 4-0 dall’Atletico Madrid. Il test conclusivo del pre-campionato dei bianconeri, disputato, dopo varie peripezie, alla Continassa lascia molti dubbi e perplessità nella testa di Allegri. La squadra, infatti, non decolla né sul piano della qualità del gioco, né su quello dell’intensità. E così cade sotto i colpi degli uomini di Simeone. In particolare, dell’ex Alvaro Morata, autore addirittura di una tripletta. Di Cunha, invece, la rete del poker allo scadere. Poche le note positive, diverse le problematicità, che andremo ad affrontare a breve. Dalla fase difensiva ancora lacunosa, al centrocampo poco veloce, fino ad arrivare alla carenza di palloni per Vlahovic. Le scelte tattiche di Allegri Prima di addentrarci più a fondo ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 7 agosto 2022) Termina nel peggiore dei modi l’ultimadella, asfaltata 4-0 dall’. Il test conclusivo del pre-campionato dei, disputato, dopo varie peripezie, alla Continassa lascia molti dubbi e perplessità nella testa di Allegri. La squadra, infatti, non decolla né sul piano della qualità del gioco, né su quello dell’intensità. E così cade sotto i colpi degli uomini di Simeone. In particolare, dell’ex Alvaro Morata, autore addirittura di una tripletta. Di Cunha, invece, la rete del poker allo scadere. Poche le note positive, diverse le problematicità, che andremo ad affrontare a breve. Dalla fase difensiva ancora lacunosa, al centrocampo poco veloce, fino ad arrivare alla carenza di palloni per Vlahovic. Le scelte tattiche di Allegri Prima di addentrarci più a fondo ...

