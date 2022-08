Il centrodestra alle prese con i collegi, non c'è spazio per un terzo Polo (Di domenica 7 agosto 2022) AGI - Ora che Calenda ha rotto con il Pd di Letta la reazione nel centrodestra è quella di chiudere qualsiasi spazio al centro. Il leader di Azione? "Non può dirsi terzo, ha cercato l'accordo con il Pd. Non è un'alternativa", osserva un 'big' di FI. La Meloni è ancora più 'tranchant': "Nuovo colpo di scena nella telenovela del centrosinistra. Calenda ci ha ripensato e non si sposa più con Letta, forse scappa con Renzi. Letta mollato sull'altare pensa ora al suo vecchio amore, mai dimenticato, Conte". "A sinistra c'è una confusione totale. E' caos e tutti contro tutti", osserva il leader della Lega Salvini. In Forza Italia c'è la convinzione che il leader di Azione non possa togliere, anche qualora andasse con Renzi, voti al partito azzurro. "E' inaffidabile", il giudizio pure del Cavaliere mentre il segretario dem Letta estremizza ... Leggi su agi (Di domenica 7 agosto 2022) AGI - Ora che Calenda ha rotto con il Pd di Letta la reazione nelè quella di chiudere qualsiasial centro. Il leader di Azione? "Non può dirsi, ha cercato l'accordo con il Pd. Non è un'alternativa", osserva un 'big' di FI. La Meloni è ancora più 'tranchant': "Nuovo colpo di scena nella telenovela del centrosinistra. Calenda ci ha ripensato e non si sposa più con Letta, forse scappa con Renzi. Letta mollato sull'altare pensa ora al suo vecchio amore, mai dimenticato, Conte". "A sinistra c'è una confusione totale. E' caos e tutti contro tutti", osserva il leader della Lega Salvini. In Forza Italia c'è la convinzione che il leader di Azione non possa togliere, anche qualora andasse con Renzi, voti al partito azzurro. "E' inaffidabile", il giudizio pure del Cavaliere mentre il segretario dem Letta estremizza ...

