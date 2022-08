zazoomblog : Ufficiale: Dries Mertens è un nuovo giocatore del Galatasaray - #Ufficiale: #Dries #Mertens #nuovo - sportli26181512 : Galatasaray, UFFICIALE Mertens: L'ingaggio di Dries Mertens, ex Napoli, è stato ufficializzato dal Galatasaray sul… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Calciomercato Ufficiale il trasferimento dello svincolato Dries #Mertens al #Galatasaray: grande a… - sportface2016 : Ufficiale: Dries #Mertens è un nuovo giocatore del #Galatasaray - glooit : Ufficiale: il belga Mertens è del Galatasaray leggi su Gloo -

Mertens e Torreira al/ Calciomercato,: le cifre e i dettagli Il suo agente Tullio Tinti , come spiegato dalla redazione di Sport Mediaset, starebbe spingendo per l'addio ai ...L'ingaggio di Dries Mertens è stato ufficializzato dalsul proprio account di Twitter. Il belga, sbarcato ieri sera a Istanbul, si è legato al club turco per una stagione con opzione per la seconda. . 7 agosto 2022L’ex azzurro ha firmato per una stagione con un’opzione per la seconda. Arrivato a Istanbul assieme a Torreira e festeggiato dai tifosi ...Dopo l'arrivo in Turchia nella serata di ieri, adesso è arrivata anche l'ufficialità: Dries Mertens è un nuovo giocatore del Galatasaray.