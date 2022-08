Fabrizio Romano: L’Olympique Marsiglia pagherà 11 milioni di euro più 4,5 milioni di euro in add-on per Jordan Veretout…. (Di domenica 7 agosto 2022) L’Olympique Marsiglia pagherà 11 milioni di euro più 4,5 milioni di euro in add-on per Jordan Veretout. Accordo permanente concordato e programmato medico #OM Veretout sarà a Marsiglia per completare il trasferimento. pic.twitter.com/bYtemUXe8z — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 4 agosto 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di domenica 7 agosto 2022)11dipiù 4,5diin add-on perVeretout. Accordo permanente concordato e programmato medico #OM Veretout sarà aper completare il trasferimento. pic.twitter.com/bYtemUXe8z —(@) 4 agosto 2022 Source byL'articolo proviene da JustCalcio.com.

