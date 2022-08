Cremonese-Ternana, Alvini: “Bella emozione, vogliamo passare il turno” (Di domenica 7 agosto 2022) Sale l’attesa in casa Cremonese per l’esordio stagionale ufficiale. Domani al Mazza di Ferrara ecco il match di Coppa Italia contro la Ternana, presentato alla vigilia dal tecnico Massimiliano Alvini. “Stiamo lavorando bene da un mese e siamo pronti, anche se dovessimo andare ai supplementari – ha spiegato l’allenatore della neopromossa in A – E’ una Bella emozione e la avverto anche in città, chiedo ai tifosi di seguirci per centrare l’obiettivo di passare il turno.” Massimo rispetto però per gli avversari: “La Ternana è una squadra di qualità, che potrà fare un campionato di B importante – spiega ancora Alvini – Noi stiamo facendo un percorso completamente diverso, abbiamo tanti ragazzi giovani e nuovi che si emozionano per questi ... Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) Sale l’attesa in casaper l’esordio stagionale ufficiale. Domani al Mazza di Ferrara ecco il match di Coppa Italia contro la, presentato alla vigilia dal tecnico Massimiliano. “Stiamo lavorando bene da un mese e siamo pronti, anche se dovessimo andare ai supplementari – ha spiegato l’allenatore della neopromossa in A – E’ unae la avverto anche in città, chiedo ai tifosi di seguirci per centrare l’obiettivo diil.” Massimo rispetto però per gli avversari: “Laè una squadra di qualità, che potrà fare un campionato di B importante – spiega ancora– Noi stiamo facendo un percorso completamente diverso, abbiamo tanti ragazzi giovani e nuovi che si emozionano per questi ...

