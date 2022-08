(Di domenica 7 agosto 2022) "Parlo io, attendiamo le prossime ore. Niente attacchi". Poche righe, la comunicazione viaaidi Matteoserve a frenare chi aveva intenzione di ironizzare sulle mosse di Carlo Calenda e lascia presagire la possibilità che si apra sul serio un canale con quest'ultimo in vista delle elezioni. Il leader di Azione, dopo aver rotto con il Pd, non ha chiuso la porta all'ex premier. I fedelissimi lo descrivono ancora tentato nel correre da solo ma già il fatto di aver detto "vediamo" all'eventualità di un confronto con il leader di Italia viva è il segnale che i due torneranno a parlarsi. Dopo l'incontro di qualche settimana fa e oggi il dietrofront del leader di Azione che ha stracciato il patto con il segretario dem Letta dal programma tv di Lucia Annunziata. L'operazione "...

tempoweb : Chat roventi, il messaggio di #Renzi ai suoi: grandi manovre sul Terzo polo #calenda #pd #letta. m5s #elezioni2022… - BrandauerLudwig : “Paghiamo solo noi”. Lo sfogo dei big del M5S, chat roventi -

Il Riformista

Lesono, mentre gli occhi sono puntati sulle regole in arrivo e i cellulari dei membri del comitato di garanzia - Roberto Fico , Laura Bottici e Virginia Raggi - presi d'assalto da chi ...Lesono, mentre gli occhi sono puntati sulle regole in arrivo e i cellulari dei membri del comitato di garanzia - Roberto Fico, Laura Bottici e Virginia Raggi - presi d'assalto da chi ... Candidature nel M5S, le regole per le parlamentarie: intanto Grillo si scaglia contro gli zombie (ex 5S) "Parlo io, attendiamo le prossime ore. Niente attacchi". Poche righe, la comunicazione via chat ai suoi di Matteo Renzi serve a frenare chi ...