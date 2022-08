Calcio | Milan Tripletta De Ketelaere in test con Pergolettese

Gazzetta_it : Milan, uragano #DeKetelaere: tripletta in 45 minuti contro la Pergolettese - AntoVitiello : AC #Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Daniel #Maldini allo #Spezia Calcio. - Gazzetta_it : #Milan #DeKetelaere, è fatta: visite mediche tra domenica e lunedì - MilanNewsit : Milan, De Ketelaere lancia il primo messaggio: in attesa della prima alla Scala del Calcio - WinstonWilson39 : RT @Gazzetta_it: Milan, uragano #DeKetelaere: tripletta in 45 minuti contro la Pergolettese -

, in gol anche Lazetic, Pobega e Adli L'allenamento congiunto con la Pergolettese , utile per mettere minuti nelle gambe e dare spazio a quei giocatori che ieri a Vicenza non sono scesi in ...Doppietta di Lazetic, in gol anche Adli e Pobega. Domani gli esami per Tonali ROMA - Ultima sgambata pre - campionato per ilnel segno di Charles De Ketelaere. I campioni d'Italia hanno battuto la Pergolettese 7 - 1 con la tripletta dell'ex giocatore del Bruges, schierato trequartista. Bene Marko Lazetic, talento ...Si è chiuso con un 7-1 il programma delle amichevoli pre stagionali del Milan, che quest’oggi presso il centro ... Non sarà soltanto la prima alla Scala del Calcio, una sfida in cui sarà vietato ...Doppietta di Lazetic, in gol anche Adli e Pobega. Domani gli esami per Tonali ROMA (ITALPRESS) - Ultima sgambata pre-campionato per il Milan nel segno di Charles De Ketelaere. I campioni d'Italia ...