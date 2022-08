Beyoncé: ecco la reazione delle artiste da lei citate nel remix di Break My Soul (Di domenica 7 agosto 2022) Beyoncé ieri a sorpresa ha pubblicato il remix ufficiale di Break My Soul in collaborazione con Madonna che le ha prestato nientedimeno che Vogue. E se Vogue di Madonna incontra Break My Soul di Beyoncé il risultato è pazzesco. Una collaborazione che ha colto di sorpresa sia i fan della Knowles che quelli della Ciccone. Anche se quest’ultimi sono già abituati a sentire remix ufficiali di vecchie hit della loro beniamina, citofonare Material Gworrllllllll! (scritto proprio così, con 8 L e un bel punto esclamativo finale). Ad ogni modo Beyoncé ha reso omaggio a Vogue riscrivendo la parte centrale della canzone. Se Madonna ha infatti citato icone del cinema e dello sport come Greta Garbo, Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, Grace Kelly e ... Leggi su biccy (Di domenica 7 agosto 2022)ieri a sorpresa ha pubblicato ilufficiale diMyin collaborazione con Madonna che le ha prestato nientedimeno che Vogue. E se Vogue di Madonna incontraMydiil risultato è pazzesco. Una collaborazione che ha colto di sorpresa sia i fan della Knowles che quelli della Ciccone. Anche se quest’ultimi sono già abituati a sentireufficiali di vecchie hit della loro beniamina, citofonare Material Gworrllllllll! (scritto proprio così, con 8 L e un bel punto esclamativo finale). Ad ogni modoha reso omaggio a Vogue riscrivendo la parte centrale della canzone. Se Madonna ha infatti citato icone del cinema e dello sport come Greta Garbo, Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, Grace Kelly e ...

Beyoncé insieme a Madonna in Break My Soul: The Queen Remix Ecco la nuova versione di Break My Soul : Beyoncé travolta dalle polemiche Al di là della qualità del suo nuovo disco, nell'ultima settimana si è parlato di Bey soprattutto per questioni negative. Classifiche, le novità del 6 agosto: nessuno ferma Lazza di Beyoncé, il primo album in sei anni della diva pop statunitense, che si deve accontentare del secondo posto. Sul gradino più basso del podio c'è Irama, da ventitré settimane in classifica.