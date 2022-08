Wijnaldum, subito show: primo allenamento e vince la partitella con Zaniolo (Di sabato 6 agosto 2022) ROMA - Lo sbarco, l'ufficialità, la prima intervista. Adesso però per Gini Wijnaldum è tempo di lavorare a sudare. Il centrocampista olandese questa mattina ha svolto il suo primo allenamento con la ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 6 agosto 2022) ROMA - Lo sbarco, l'ufficialità, la prima intervista. Adesso però per Giniè tempo di lavorare a sudare. Il centrocampista olandese questa mattina ha svolto il suocon la ...

AliprandiJacopo : ??Prima sera di #Wijnaldum a Roma, e subito prima cena di squadra. Una serata tutti insieme per cementare il gruppo… - Mio_Capitano_10 : RT @AliprandiJacopo: ??Prima sera di #Wijnaldum a Roma, e subito prima cena di squadra. Una serata tutti insieme per cementare il gruppo in… - bodoglimmete : La miglior prestazione che io ricordi di #Wijnaldum è una delle due partite più dolorose della mia vita. Fuori Cham… - Mocc_aMammt : @Ern4Pel 2 anni fa se qualcuno mi avesse detto Arriverà Mourinho che vi farà vincere un trofeo Europeo, e subito do… - ASeyiagara : RT @AliprandiJacopo: ??Prima sera di #Wijnaldum a Roma, e subito prima cena di squadra. Una serata tutti insieme per cementare il gruppo in… -