Wanna Marchi e Stefania Nobile | “Penzoleremmo da un cappio se non avessimo questo carattere L’Isola dei Famosi? Ci hanno pagato per restare a casa”

Il conto alla rovescia è ufficialmente scattato: il 21 settembre esce Wanna, la docu serie di Netflix che racconta l'epopea di Wanna Marchi e della figlia Stefania Nobile, controverse venditrici di prodotti dimagranti (capaci di fatturare 300 milioni di lire al giorno, quando c'erano ancora le lire) diventate poi "artiste della truffa" e passate dagli incredibili successi commerciali e mediatici a colpi di "d'accordo" e di sale scaccia malocchio, all'arresto avvenuto il 24 gennaio del 2002. Vent'anni dopo si raccontano nella docu serie prodotta da Fremantle Italia – uno dei titoli della piattaforma più attesi della prossima stagione – e in una biografia in uscita in contemporanea, come rivelano le stesse protagoniste in un'intervista a La Stampa piena di dettagli interessanti.

