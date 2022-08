(Di sabato 6 agosto 2022) «Ci hanno segnalato l’ennesimo, postato su, di undi mezzi pericolosi. In questoil piccolo èdi un acquascooter, secondo la denuncia, nel golfo di». Sono queste le parole del consigliere regionale della Campania Francesco Emilioche lamenta quanto mostrato nelle: unche dà gas a unaaccompagnato da una canzone neomelodica, in mare aperto, ripreso probabilmente da un genitore noncurante del fatto che perrla serva la patente nautica di categoria A oltre all’aver compiuto almeno 16 anni di età (anche se nel post...

SkyTG24 : È morto il dodicenne britannico #ArchieBattersbee, due ore dopo l'interruzione del supporto vitale. Lo ha annunciat… - Agenzia_Ansa : Archie è deceduto poco più di due ore dopo l'interruzione della ventilazione artificiale, ha dichiarato Hollie Danc… - serracchiani : Prima il razzismo e poi l’indifferenza. Ecco cosa ha ucciso #AlikaOgorchukwu Un pensiero alla moglie e al loro bamb… - maximilianocot1 : RT @SkyTG24: È morto il dodicenne britannico #ArchieBattersbee, due ore dopo l'interruzione del supporto vitale. Lo ha annunciato la madre… - bi_loriana : RT @SkyTG24: È morto il dodicenne britannico #ArchieBattersbee, due ore dopo l'interruzione del supporto vitale. Lo ha annunciato la madre… -

Open

...Corte d'appello,Corte suprema, alle Nazioni Unite e pureCorte Europea per i ... Oggi il cuore del lorosi è fermato per sempre.... del Texas, e Arriani Jaileen Arroyo, 9 anni, del Wisconsin, sono morte dopo aver preso parte... la cui unica colpa è stata essere unincosciente. Un bambino alla guida di una moto d’acqua, altro caso a Napoli. Le immagini su TikTok, Borrelli: «Una moda scellerata» – Il video Non solo colpi di calore e scottature in spiaggia, ma anche contatto con meduse, otiti del nuotatore e punture di insetti: le vacanze portano con sé anche dei rischi, che è importante tenere presenti ...Il piccolo Archie Battersbee è morto. Dopo settimane di battaglie legali tra i genitori e i medici, sono state staccate le macchine che tenevano in vita il 12enne, in coma da quando, ...