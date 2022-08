‘Tra i vicoli di Cautano 2022’: un borgo da vivere, visitare e gustare (Di sabato 6 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCautano (Bn) – Torna anche quest’anno “Tra i vicoli di Cautano”, la tanto attesa kermesse folkloristica all’insegna dell’enogastronomia tipica, della musica e delle Arti, che si svolgerà nel suggestivo centro storico di Cautano (BN), alle pendici del monte Taburno, nelle giornate del 12, 13 e 14 agosto, a partire dalle ore 18.00. Dopo il successo delle scorse edizioni, la PRO-LOCO CEPINO-PRATA ripropone per la sesta volta, con lo stesso entusiasmo, “Tra i vicoli di Cautano”, articolando l’evento in tre serate in cui sarà possibile assistere a spettacoli musicali, visitare mostre d’arte, gustare piatti tradizionali, come i cecatielli, la minestra maritata, i peperoni imbottiti e tanto altro, scoprendo o riscoprendo le bellezze ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Torna anche quest’anno “Tra idi”, la tanto attesa kermesse folkloristica all’insegna dell’enogastronomia tipica, della musica e delle Arti, che si svolgerà nel suggestivo centro storico di(BN), alle pendici del monte Taburno, nelle giornate del 12, 13 e 14 agosto, a partire dalle ore 18.00. Dopo il successo delle scorse edizioni, la PRO-LOCO CEPINO-PRATA ripropone per la sesta volta, con lo stesso entusiasmo, “Tra idi”, articolando l’evento in tre serate in cui sarà possibile assistere a spettacoli musicali,mostre d’arte,piatti tradizionali, come i cecatielli, la minestra maritata, i peperoni imbottiti e tanto altro, scoprendo o riscoprendo le bellezze ...

