"No dai, non è possibile". 1996, Tiziano Ferro irriconoscibile al karaoke (26 anni fa) (Di sabato 6 agosto 2022) Tiziano Ferro nel 1996. Il video al karaoke è diventato virale in questi giorni e mostra il cantante irriconoscibile, con i capelli lunghi e diversi chili in più. Lo stesso Tiziano Ferro aveva parlato dei suoi problemi di peso e proprio per questo motivo il suo secondo album lo aveva chiamato Centoundici, come i suoi chili in adolescenza. Ha più volte raccontato di avere avuto un'adolescenza difficile: timido, spesso emarginato, ha sofferto di bulimia ed era arrivato a pesare appunto centoundici chili, nome scelto per la sua seconda opera, pubblicata nel 2003 dopo il grande successo di Rosso Relativo.

