MotoGP | Johann Zarco | “Sono contentissimo della pole | farlo a Silverstone è significativo”

(Di sabato 6 agosto 2022) Con scorrevolezza ed efficacia. Le qualifiche del GP di Gran Bretagna, dodicesimo round del Mondiale 2022 di, hanno sorriso al francese. Il pilotaDucati Pramac con un grande giro da 1:57.767 è riuscito a precedere lo spagnolo dell’Aprilia, Maverick Vinales, di 0.098 e l’australianoDucati, Jack Miller, di 0.164. La GP22 tra le mani del transalpino si è dimostrata estremamente precisa e la massimizzazioneprestazione parla chiaro di quanto fatto da, terzoclassifica generale. Parliamo infatti del nuovo recordpista stabilito dal centauro francese. “perché fare lasu una pista storica come questa è motivo di ...

sportal_it : MotoGp Silverstone: Johann Zarco beffa tutti e si prende la pole, due Ducati in prima fila - Paddock_GP : MotoGP Silverstone J2 Qualifications : Johann Zarco (Ducati/1) « A chaud » ! - theshieldofspo1 : Il francese ottiene la pole a Silverstone. #TSOS #MotoGP #BritishGP #JohannZarco #Zarco #PramacRacing #Silverstone - Ticinonline : Johann Zarco in pole a Silverstone #johannzarco #motogp #motomondiale @JohannZarco1 - OA_Sport : #MOTOGP #BritishGP Grande pole-position di Johann Zarco a Silverstone: le considerazioni del francese -

Dopo il primo posto nelle FP1 e quello ottenuto al termine delle FP4,Zarco ha ribadito di trovarsi particolarmente a suo agio a Silverstone conquistando la pole ... QualificheSilverstone, ...Zarco firma la pole position e il giro record a Silverstone . Il pilota della Ducati Pramac ha chiuso in 1:57.767, precedendo di 98 millesimi Maverik Vinales (Aprilia) e la Ducati ufficiale di ...Johann Zarco è il campione dei campioni e con il suo 1'57"767 è il primo dei sei che battono il record del tracciato di Silverstone. Al suo fianco, in prima ...Tra il primo e il decimo in griglia ci sono appena 550 millesimi. Viñales, su Yamaha, conferma i miglioramenti ed è secondo davanti a Miller. Quinto Pecco Bagnaia.