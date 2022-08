MotoGp | Gb | Espargaro il più veloce nelle terze prove libere

stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: MotoGP GP Silverstone FP3, per Aleix Espargaro primato e gestacci con Bagnaia (7°) - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MotoGp, Gran Bretagna: Espargaro il più veloce nelle terze prove libere - susydigennaro : RT @napolimagazine: MotoGp, Gran Bretagna: Espargaro il più veloce nelle terze prove libere - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MotoGp, Gran Bretagna: Espargaro il più veloce nelle terze prove libere - napolimagazine : MotoGp, Gran Bretagna: Espargaro il più veloce nelle terze prove libere -

Piccolo screzio nelle Libere 3 di Silverstone tra Bagnaia e Aleix Espargaró. Il pilota Ducati sta per entrare in curva nel suo giro lanciato, ma trova davanti il collega Aprilia fuori traiettoria. Lo ...... con tre soli successi per chi era partito davanti a tutti sulla griglia di partenza- una volta Aleixe due Francesco Bagnaia. GRIGLIA DI PARTENZA/ Bagnaia è in pole position!...I due portacolori Aprilia Racing Aleix Espargaro e Maverick Viñales sono tra i protagonisti della sessione: a un quarto d’ora dalla fine del turno Viñales ...5 agosto 2022 - Si entra nel vivo del fine settimana della MotoGp impegnata nel Gran premio di Gran Bretagna , 12esima tappa del Motomondiale sul circuito di Silverstone. Oggi le qualifiche che decide ...