(Di sabato 6 agosto 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. La vasta area anticiclonica che si distende sull’Europa centrale e meridionale comincerà ad invecchiare e ad indebolirsi nel corso delall’altezza del Mediterraneo centrale. A causarne il declino saranno infiltrazioni di correnti più umide e relativamente più fresche in discesa dalle alte latitudini del Continente, pilotate da un vortice che transiterà sulla Scandinavia. Queste sconfineranno verso sud fino a raggiungere le nostre regioni settentrionali, dove frequenti saranno le occasioni per rovesci enon solo sulle Alpi, ma spesso fin sulla Val Padana e localmente anche su tratti del Centro Italia. Saranno inoltre responsabili di un evidente ridimensionamentoentro domenica al Centro ma soprattutto al Nord. Sul resto d’Italia ...

ilfaroonline : Meteo weekend: tra sole, forti temporali e calo delle temperature. I dettagli - TSostenibile : Che tempo farà nel weekend in Toscana? Le previsioni del LaMMA [@flash_meteo] ?? - FIRSTonlineTwit : Meteo, weekend verso il picco del caldo ma temporali in arrivo. Cnr:'Il 2022 anno più caldo di sempre' - FIRSTonline - ViViCentro : Meteo Castellammare di Stabia 6/08/2022: sole e caldo nel weekend, ... #MeteoCastellammarediStabia(NA) - zazoomblog : Le previsioni meteo del weekend 6-7 agosto: caldo africano ma temporali entro domenica - #previsioni #meteo… -

iLMeteo.it

... poi, è scattato il divieto di circolazione per i mezzi pesanti che, nel, potranno ... Alternative: Fuelio, GaspalQuando si viaggia è importante sapere se pioverà (e a quale intensità) ...Si intravede la luce infondo al tunnel: quello del 6 e 7 agosto sarà undi caldo africano, ma con piogge in arrivo. Secondo gli esperti, l'ondata di calore sarà ... Le previsionidel 6 ... Meteo: Weekend, tra clima africano e un forte peggioramento con Grandine tra Sabato e Domenica; dettagli Il meteo nel weekend sarà caratterizzato da sole e caldo a Sassari e dintorni. Per oggi sabato 6 agosto è prevista una giornata ...Previsioni meteo per il 6/08/2022, Stintino. Generali condizioni di cielo poco nuvoloso o velato, temperatura minima 23°C, massima 32°C ...