Inter, un'estate di voci ma stasera Inzaghi riparte dai soliti tre: Skriniar-De Vrij-Bastoni (Di sabato 6 agosto 2022) Lo scriveva Shakespeare titolando una delle sue commedie romantiche meglio riuscite, lo potrebbe dire sospirando Simone Inzaghi: sui tre difensori... Leggi su calciomercato (Di sabato 6 agosto 2022) Lo scriveva Shakespeare titolando una delle sue commedie romantiche meglio riuscite, lo potrebbe dire sospirando Simone: sui tre difensori...

cmdotcom : #Inter, un'estate di voci ma stasera #Inzaghi riparte dai soliti tre: #Skriniar-#DeVrij-#Bastoni - sportli26181512 : Inter, un'estate di voci ma stasera Inzaghi riparte dai soliti tre: Skriniar-De Vrij-Bastoni: Lo scriveva Shakespea… - FEND142 : RT @AndreaInterNews: Avete presente Ronaldo '98? La pressione su #Lukaku dopo quello che è successo quest'estate per me non ha precedenti:… - pippidelina : RT @MarcoYera: Mercato dell’Inter imbarazzante, non fosse stato per Lukaku (che ha fatto praticamente tutto da solo) il nostro mercato varr… - InverseUn : @errore4_04 @negro_tiziano @LucaC_01 @FBiasin Aspetta aspetta... ma se Dybala e venuto a Roma prendendo la metà di… -