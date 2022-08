Giusy Buscemi è diventata mamma per la terza volta | “Che dono immenso la Vita”

angiuoniluigi : RT @fanpage: Giusy Buscemi è diventata di nuovo mamma: Benvenuto Elia Maria! - fanpage : Giusy Buscemi è diventata di nuovo mamma: Benvenuto Elia Maria! - zazoomblog : È nato Elia Maria Michelini: tutta la gioia di Giusy Buscemi su Instagram - #Maria #Michelini: #tutta #gioia - NATOlizer : Giusy Buscemi è diventata mamma per la terza volta, è nato Elia Maria: “Che dono immenso la vita”… - zazoomblog : Giusy Buscemi mamma la prima foto di Elia Maria Michelini nato a luglio - #Giusy #Buscemi #mamma #prima #Maria… -

Today.it

Dai social le prime foto del suo terzo figlio:è di nuovo ...Da un po' di tempo non avevamo notizie da parte die in molti hanno capito che questa sua assenza fosse in realtà dovuta al parto ma la conferma è arrivata solo poco fa. Con la prima foto social di Elia Maria Michelini,ha ... La grande bellezza di Giusy Buscemi: l'attrice dà l'ultimo esame col pancione Che momento magico per Giusy Buscemi! Tanto successo nel suo lavoro, la felicità in amore e una famiglia che si allarga ancora! Lo aveva rivelato pochi giorni fa, quando era andata con il pancione a f ...Giusy Buscemi annuncia sui social di essere diventata mamma per la terza volta: l'attrice de Il Paradiso delle signore ha dato alla luce Elia Maria ...