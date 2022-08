Elezioni, Sinistra Italiana e Verdi danno il via libera all’accordo con il Pd ma con l’intenzione di estenderlo anche al M5S (Di sabato 6 agosto 2022) Sinistra Italiana e Verdi hanno dato il via libera per provare a trovare un’intesa con il Partito Democratico. Nonostante, le schermaglie e scetticismi dei giorni scorsi verrà aperto un dialogo ma non è tutto perché arriva anche una controproposta: aprire dialogo con il Movimento 5Stelle. Elezioni, Sinistra Italiana e Verdi danno il via libera all’accordo con il Pd Dopo il rinvio dell’incontro con il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, Sinistra Italiana e Verdi hanno deciso di dare il via libera a un possibile accordo con appunto il Pd: «Europa verde e Sinistra Italiana ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 6 agosto 2022)hanno dato il viaper provare a trovare un’intesa con il Partito Democratico. Nonostante, le schermaglie e scetticismi dei giorni scorsi verrà aperto un dialogo ma non è tutto perché arrivauna controproposta: aprire dialogo con il Movimento 5Stelle.il viacon il Pd Dopo il rinvio dell’incontro con il segretario del Partito Democratico Enrico Letta,hanno deciso di dare il viaa un possibile accordo con appunto il Pd: «Europa verde e...

EnricoLetta : Un #PattoPerLaCostituzione. L’intesa con @europaverde_it e @SI_sinistra è per difendere la #Costituzione. Siamo div… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Raggiunto l’accordo tra Pd, Sinistra e Verdi. Letta: “Intesa necessaria, come quella con Azi… - fanpage : #ElezioniPolitiche22 Il fondatore di Possibile Pippo Civati annuncia di volersi candidare per le elezioni politic… - BenfattoRoberto : RT @EnricoLetta: Un #PattoPerLaCostituzione. L’intesa con @europaverde_it e @SI_sinistra è per difendere la #Costituzione. Siamo diversi ma… - Donna37727968 : RT @alessand_mella: Il #cinecalenda non mi stupisce. Certifica l'eternità del #modelloProdi, fare ammucchiata informe a sinistra contro un… -