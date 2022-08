“Se poi non lo faccio torno in tv e chiedo scusa”: l’ultima promessa di Salvini a Zonabianca (vi ricordate le accise?) | VIDEO (Di venerdì 5 agosto 2022) Tra le roboanti proposte del centrodestra per la campagna elettorale in corso spicca, come al solito, quella della costruzione del Ponte sullo Stretto, promesso da Berlusconi, voluto da Giorgia Meloni (che lo ha definito “una delle cose che in Italia si pensano e non si sanno fare”) e invocato a gran voce da Matteo Salvini. Ieri il leader del Carroccio è tornato a ribadire la centralità della proposta ospite a Zona Bianca su Rete 4. Il segretario leghista ha detto: “Il Ponte sullo Stretto di cui si parla da 50 anni sarebbe finanziato interamente dai privati, sarebbe un’immagine dell’Italia nel mondo pazzesca, dell’ingegneria italiana, degli operai italiani, della bravura italiana. Quindi io mi posso impegnare al fatto che dopo anni di chiacchiere chi ci sceglie, e poi se non sarà così torno su Rete 4 e se avrò sbagliato la previsione chiederò ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Tra le roboanti proposte del centrodestra per la campagna elettorale in corso spicca, come al solito, quella della costruzione del Ponte sullo Stretto, promesso da Berlusconi, voluto da Giorgia Meloni (che lo ha definito “una delle cose che in Italia si pensano e non si sanno fare”) e invocato a gran voce da Matteo. Ieri il leader del Carroccio è tornato a ribadire la centralità della proposta ospite a Zona Bianca su Rete 4. Il segretario leghista ha detto: “Il Ponte sullo Stretto di cui si parla da 50 anni sarebbe finanziato interamente dai privati, sarebbe un’immagine dell’Italia nel mondo pazzesca, dell’ingegneria italiana, degli operai italiani, della bravura italiana. Quindi io mi posso impegnare al fatto che dopo anni di chiacchiere chi ci sceglie, e poi se non sarà cosìsu Rete 4 e se avrò sbagliato la previsione chiederò ...

