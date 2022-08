Sampdoria, chiuso per Gonzalo Villar. Le cifre (Di venerdì 5 agosto 2022) I blucerchiati hanno chiuso l’affare per portare Gonzalo Villar dalla Roma. La Sampdoria ha accettato il prestito con diritto di riscatto La Sampdoria ha chiuso con la Roma l’acquisto di Gonzalo Villar dopo le ultime fasi della trattativa. Come riportato da Di Marzio, Villar andrà ai blucerchiati con l’opzione di prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 agosto 2022) I blucerchiati hannol’affare per portaredalla Roma. Laha accettato il prestito con diritto di riscatto Lahacon la Roma l’acquisto didopo le ultime fasi della trattativa. Come riportato da Di Marzio,andrà ai blucerchiati con l’opzione di prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Perché non perdersi il primo turno di Coppa Italia Chiuso per ristrutturazione dopo l'invasione in stile Unni dei supporter rossoneri. L'impianto di ... protagoniste tre squadre di Serie A ( il Lecce neopromosso, l'Udinese e la Sampdoria ) quattro di ... Calcio News 24 Calciomercato Sampdoria, è fatta per Villar: oggi la firma Colpo grosso per il calciomercato della Sampdoria: Villar oggi firma il contratto con i blucerchiati dopo una lunga trattativa ...