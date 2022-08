Mps, utili in calo nel primo semestre e nuove richieste di risarcimenti. Il 15 settembre l’assemblea per la ricapitalizzazione (Di venerdì 5 agosto 2022) Nuovi guai per il Monte Paschi di Siena. La banca toscana ha comunicato oggi i dati sulla prima metà del 2022 che si è chiusa con utili per 27 milioni di euro, in calo rispetto ai 202 milioni che avevano caratterizzato lo stesso periodo del 2021. I ricavi scendono del 2,5%, a 1.522 milioni di euro, ma aumentano del 2,8% al netto del minor contributo derivante dalla cessione dei titoli. Ma soprattutto sono tornate a cresce le richieste di risarcimento nei confronti della banca per l’informazione finanziaria fornita al mercato. Tra aprile e giugno la banca ha registrato un incremento per circa 1 miliardo di euro di richieste stragiudiziali da una società di consulenza per conto di investitori istituzionali, a cui si è aggiunto ad agosto un ulteriore reclamo da 800 milioni dalla medesima società. Si tratta “di posizioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Nuovi guai per il Monte Paschi di Siena. La banca toscana ha comunicato oggi i dati sulla prima metà del 2022 che si è chiusa conper 27 milioni di euro, inrispetto ai 202 milioni che avevano caratterizzato lo stesso periodo del 2021. I ricavi scendono del 2,5%, a 1.522 milioni di euro, ma aumentano del 2,8% al netto del minor contributo derivante dalla cessione dei titoli. Ma soprattutto sono tornate a cresce ledi risarcimento nei confronti della banca per l’informazione finanziaria fornita al mercato. Tra aprile e giugno la banca ha registrato un incremento per circa 1 miliardo di euro distragiudiziali da una società di consulenza per conto di investitori istituzionali, a cui si è aggiunto ad agosto un ulteriore reclamo da 800 milioni dalla medesima società. Si tratta “di posizioni ...

