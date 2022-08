Meloni smaschera l’ammucchiata liberal-comunista: “Divisi su tutto, garantisce Letta…” (Di venerdì 5 agosto 2022) Divisi su tutto, ma pronti a tutto. Ironizza su Twitter la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni nelle ore in cui si consuma la trattativa sul programma tra la sinistra e i cosiddetti moderati del centrosinistra, da Fratoianna a Calenda con Enrico Letta al centro. “Incredibile anticipazione: trovato l’accordo per il programma di coalizione della sinistra liberalcomunista. Un programma vario che toccherà tutti i temi principali, dalle tasse all’immigrazione, passando per il nucleare e i rigassificatori. garantisce Enrico Letta“. A corredo, il cartello con i punti del programma: “fermare il centrodestra, arginare il centrodestra, bloccare il centrodestra…” scrive la Meloni. Meloni, Letta e il presidenzialismo I guai del ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 5 agosto 2022)su, ma pronti a. Ironizza su Twitter la presidente di Fratelli d’Italia Giorgianelle ore in cui si consuma la trattativa sul programma tra la sinistra e i cosiddetti moderati del centrosinistra, da Fratoianna a Calenda con Enrico Letta al centro. “Incredibile anticipazione: trovato l’accordo per il programma di coalizione della sinistra. Un programma vario che toccherà tutti i temi principali, dalle tasse all’immigrazione, passando per il nucleare e i rigassificatori.Enrico Letta“. A corredo, il cartello con i punti del programma: “fermare il centrodestra, arginare il centrodestra, bloccare il centrodestra…” scrive la, Letta e il presidenzialismo I guai del ...

