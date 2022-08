Lega Pro in una nota sulla vicenda del Campobasso: “Rinvio del campionato un grave danno per i club” (Di venerdì 5 agosto 2022) Dopo la decisione del Consiglio di Stato di sospendere l’esclusione del Campobasso dal campionato di Serie C, programmando la discussione nel merito tra venti giorni, non è tardata ad arrivare la risposta della Lega Pro tramite una nota ufficiale: “Lega Pro ha pieno rispetto della giustizia, tuttavia evidenzia che il Rinvio del campionato causa un gravissimo danno economico e reputazionale all’organizzazione e a tutti i club di Serie C. Lega Pro è quindi costretta a prendere atto della decisione del Consiglio di Stato e dopo aver consultato a stretto giro il Consiglio Direttivo assumerà i provvedimenti conseguenti anche relativi alla data d’inizio del campionato” SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 agosto 2022) Dopo la decisione del Consiglio di Stato di sospendere l’esclusione deldaldi Serie C, programmando la discussione nel merito tra venti giorni, non è tardata ad arrivare la risposta dellaPro tramite unaufficiale: “Pro ha pieno rispetto della giustizia, tuttavia evidenzia che ildelcausa un gravissimoeconomico e reputazionale all’organizzazione e a tutti idi Serie C.Pro è quindi costretta a prendere atto della decisione del Consiglio di Stato e dopo aver consultato a stretto giro il Consiglio Direttivo assumerà i provvedimenti conseguenti anche relativi alla data d’inizio del” SportFace.

