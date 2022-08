Le primarie trumpiane | l’ascesa di DeSantis e la partita dei repubblicani

Leggi su formiche

(Di venerdì 5 agosto 2022) È cominciata la corsa elettorale negli Stati Uniti. Ledi martedì, in vista delle elezioni di Midterm, hanno sortito risultati contrastanti e significativi per il futuro deiamericani. In alcuni Stati hanno vinto i candidati che sostengono l’ex presidente Donald Trump, mentre altri hanno preferito nomi più vicini alle linee tradizionali del Partito Repubblicano. Questo nonostante l’ex capo della Casa Bianca abbia cercato di ridisegnare il Gop a sua immagine, mettendo ai margini i suoi critici. In Arizona, per esempio, il candidato incoronato da Trump per il Senato, Blake Masters, ha vinto le, mentre nella corsa per il segretario di Stato ha vinto Mark Finchem, legato al gruppo di milizie di estrema destra Oath Keepers, una delle formazioni protagoniste dell’assalto a Capitol Hill. Ha perso invece Rusty ...