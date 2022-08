La campagna suicida di Salvini turba il sonno di Giorgia Meloni

SchwarzGuido : RT @liberismorisor1: Una 27enne che si è tolta la vita nel carcere di Verona. Il 42esimo suicidio dall’inizio dell’anno, il terzo nel giro… - MenteLi10342272 : @LegaSalvini @OmnibusLa7 Certo che mandare proprio lei a fare campagna elettorale in TV è una strategia suicida. De… - maddavvvero : RT @liberismorisor1: Una 27enne che si è tolta la vita nel carcere di Verona. Il 42esimo suicidio dall’inizio dell’anno, il terzo nel giro… - angiode15 : RT @liberismorisor1: Una 27enne che si è tolta la vita nel carcere di Verona. Il 42esimo suicidio dall’inizio dell’anno, il terzo nel giro… - GustavoMichele6 : RT @liberismorisor1: Una 27enne che si è tolta la vita nel carcere di Verona. Il 42esimo suicidio dall’inizio dell’anno, il terzo nel giro… -

...Brett Hartl del Center for Biological Diversity lo ha definito "un accordo per il clima". ... Dirige The Lever e in precedenza è stato consulente senior e autore di discorsi per la...... e intanto c'è un suicidio ogni 5 giorni e 25mila sono in cella senza processo Detenutaa ... 'Inizia nei prossimi giorni una nuovaelettorale per le elezioni politiche nazionali. ...