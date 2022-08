Keep Breathing… se proprio ce la fate! (Di venerdì 5 agosto 2022) Keep Breathing - Melissa Barrera Avevamo davvero bisogno di un altro racconto di naufraghi dopo sei stagioni di Lost, 142 minuti di Cast Away e lo spettro di Robinson Crusoe che ci perseguita dal 1700? Secondo Netflix, sì, dal momento che ha realizzato e rilasciato la serie Keep Breathing (che significa: Continua a Respirare); secondo noi, si poteva anche farne a meno. La serie – creata da Martin Gero e Brendan Gall e composta da sei episodi da trenta/quaranta minuti circa ciascuno – è ben realizzata, ben interpretata e vanta dialoghi convincenti, ma nulla toglie e nulla mette rispetto ai racconti survivor ai quali siamo stati abituati. Se non una nuova dose di inevitabile e costante angoscia che ad un certo punto non può che finire nel paranormale. Intendiamoci, qui non ci sono Altri, non ci sono botole segrete né un mondo parallelo del quale ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 5 agosto 2022)Breathing - Melissa Barrera Avevamo davvero bisogno di un altro racconto di naufraghi dopo sei stagioni di Lost, 142 minuti di Cast Away e lo spettro di Robinson Crusoe che ci perseguita dal 1700? Secondo Netflix, sì, dal momento che ha realizzato e rilasciato la serieBreathing (che significa: Continua a Respirare); secondo noi, si poteva anche farne a meno. La serie – creata da Martin Gero e Brendan Gall e composta da sei episodi da trenta/quaranta minuti circa ciascuno – è ben realizzata, ben interpretata e vanta dialoghi convincenti, ma nulla toglie e nulla mette rispetto ai racconti survivor ai quali siamo stati abituati. Se non una nuova dose di inevitabile e costante angoscia che ad un certo punto non può che finire nel paranormale. Intendiamoci, qui non ci sono Altri, non ci sono botole segrete né un mondo parallelo del quale ...

