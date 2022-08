Keanu Reeves, Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese insieme per una serie televisiva, sì, davvero! (Di venerdì 5 agosto 2022) È un incontro tra giganti. Keanu Reeves sarà il protagonista della miniserie Devil in the White City di Leonardo DiCaprio e dell'unico e solo Martin Scorsese. Qui non si scherza! Adattamento del libro non-fiction di Erik Larson The Devil in the White City: Murder, Magic, and Madness at the Fair That Changed America, la serie Hulu seguirà la World's Columbian Exposition nella Chicago del 1893. Secondo The Hollywood Reporter, Reeves interpreterà Daniel Burnham, un architetto che progettò la fiera e si occupò della pianificazione urbanistica di Chicago, Manila e Washington D.C. Il libro esplora come la vita di Burnham si intersechi con quella del serial killer H. H. Holmes, che avrebbe attirato le sue vittime nella sua "Murder House" ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 5 agosto 2022) È un incontro tra giganti.sarà il protagonista della miniDevil in the White City die dell'unico e solo. Qui non si scherza! Adattamento del libro non-fiction di Erik Larson The Devil in the White City: Murder, Magic, and Madness at the Fair That Changed America, laHulu seguirà la World's Columbian Exposition nella Chicago del 1893. Secondo The Hollywood Reporter,interpreterà Daniel Burnham, un architetto che progettò la fiera e si occupò della pianificazione urbanistica di Chicago, Manila e Washington D.C. Il libro esplora come la vita di Burnham si intersechi con quella del serial killer H. H. Holmes, che avrebbe attirato le sue vittime nella sua "Murder House" ...

