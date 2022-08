F1 | Horner anticipa | “Contro porpoising | nel 2023 monoposto più alte di 15mm”

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 agosto 2022) Il nuovo corso della F1 ha riscosso un generale successo riscontrabile nell’interesse ancora più accresciuto verso il Circus grazie alla possibilità che i piloti hanno di dare vita a battaglie più lunghe e avvincenti. Il difetto più grande delle vetture “ad effetto suolo”, come ben noto, è il famigerato, i “slli” che alcune squadre (come la Mercedes) hanno accusato ben più di altre (come Red Bull e Ferrari, dove la questione non è mai stato un grosso problema). Per questo si sono create due correnti: da una parte la FIA, che ha proposto di alzare le vetture di 25 millimetri, dall’altra la maggior parte dei team che hanno chiesto di limitarsi a 10. La soluzione è stata trovata in un compromesso, ovvero a. Ancora nulla di ufficiale, ma è questo quantoto da Christian...