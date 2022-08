Elezioni, Calenda “Accordo con PD può essere cancellato, no annacquato” (Di venerdì 5 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo fatto una scelta di responsabilità molto sofferta ma a condizioni nette. Non siamo disponibili a rivedere nessun punto di quanto sottoscritto. Ogni giorno vediamo aggiungere alla coalizione un partito zattera e iniziative incoerenti con quanto definito. Anche basta”. Lo scrive su Twitter il segretario di Azione Carlo Calenda. “Della sorte di Di Maio, D'Incà, Di Stefano e compagnia non ce ne importa nulla. Al contrario, prima tornano alle loro professioni precedenti meglio è per il paese. E per quanto concerne l'agenda o è quella di Draghi o è quella dei no a tutto. Chiudiamo questa storia ora”, aggiunge. “C'è una ambivalenza che tormenta la sinistra dalla sua origine: riformismo o massimalismo. Una scelta mai compiuta fino in fondo che ha determinato contraddizioni e sconfitte. L'Accordo sottoscritto dal Pd è una scelta. Può ... Leggi su iltempo (Di venerdì 5 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo fatto una scelta di responsabilità molto sofferta ma a condizioni nette. Non siamo disponibili a rivedere nessun punto di quanto sottoscritto. Ogni giorno vediamo aggiungere alla coalizione un partito zattera e iniziative incoerenti con quanto definito. Anche basta”. Lo scrive su Twitter il segretario di Azione Carlo. “Della sorte di Di Maio, D'Incà, Di Stefano e compagnia non ce ne importa nulla. Al contrario, prima tornano alle loro professioni precedenti meglio è per il paese. E per quanto concerne l'agenda o è quella di Draghi o è quella dei no a tutto. Chiudiamo questa storia ora”, aggiunge. “C'è una ambivalenza che tormenta la sinistra dalla sua origine: riformismo o massimalismo. Una scelta mai compiuta fino in fondo che ha determinato contraddizioni e sconfitte. L'sottoscritto dal Pd è una scelta. Può ...

raffaellapaita : Calenda, una cosa è evitare elezioni anticipate che avrebbero portato alla vittoria di Salvini. Una cosa è andare a… - marcotravaglio : Dopo un lungo e straziante travaglio in sala parto, Letta e Calenda – per gli amici “i Calettaz” – sono lieti di an… - pietroraffa : Conte che definisce 'ammucchiata' l'accordo Letta-Calenda dopo essere stato al Governo con quasi tutti i partiti es… - nestquotidiano : Elezioni, Calenda “Accordo con PD può essere cancellato, no annacquato” - IlModeratoreWeb : Elezioni, Calenda “Accordo con PD può essere cancellato, no annacquato” - -