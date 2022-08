Covid | 38 219 casi e 175 decessi nelle ultime 24 ore

Leggi su ildenaro

ROMA (ITALPRESS) – Sono 38.219 i nuovi positivi alin Italia, per un totale di 223.852 tamponi effettuati24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano report diffuso dal Ministero della Salute sull'emergenza. Sono 175 i morti, per un totale di 172.904da inizio pandemia. Le terapie intensive sono 351, 11 meno di ieri, mentre sono 9.397, 337 in meno di ieri i ricoveri ordinari.