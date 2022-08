Canoa velocità, Mondiali 2022: Giacomo Cinti e Irene Burgo volano in Finale! (Di venerdì 5 agosto 2022) E’ calato il sipario sulla terza giornata di gare dei Mondiali 2022 di Canoa velocità di scena ad Halifax, in Canada. Sullo specchio d’acqua canadese nella sessione pomeridiana si è assistito alle semifinali di tante specialità che hanno definito il quadro degli equipaggi finalisti in questa rassegna iridata. Andiamo a fare un bilancio in casa Italia di quanto è accaduto. Partiamo dalle specialità non olimpiche. Nelle semifinali del K1 200 maschile Giacomo Cinti ha centrato l’obiettivo e si è qualificato per la Finale A della specialità. L’azzurro con il crono di 37.75 si è classificato terzo, preceduto dal canadese Nicholas Matveev (37.15) e dal portoghese Kevin Santos (37.49). Una gara molto serrata per le prime tre posizioni con Cinti che si è disimpegnato piuttosto ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) E’ calato il sipario sulla terza giornata di gare deididi scena ad Halifax, in Canada. Sullo specchio d’acqua canadese nella sessione pomeridiana si è assistito alle semifinali di tante specialità che hanno definito il quadro degli equipaggi finalisti in questa rassegna iridata. Andiamo a fare un bilancio in casa Italia di quanto è accaduto. Partiamo dalle specialità non olimpiche. Nelle semifinali del K1 200 maschileha centrato l’obiettivo e si è qualificato per la Finale A della specialità. L’azzurro con il crono di 37.75 si è classificato terzo, preceduto dal canadese Nicholas Matveev (37.15) e dal portoghese Kevin Santos (37.49). Una gara molto serrata per le prime tre posizioni conche si è disimpegnato piuttosto ...

