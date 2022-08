Atletica, Mondiali U20: Lomuscio 6° e Traina 8a nella marcia, eliminate le 4×400 (Di venerdì 5 agosto 2022) A Cali (Colombia) proseguono i Mondiali Under 20 di Atletica leggera. Le due staffette del miglio non riescono a qualificarsi alla finale. La 4×100 maschile ha concluso la propria batteria in terza posizione con il tempo di 3:08.55, venendo preceduta da USA (3:07.82) e Canada (3:08.35). Tommaso Boninti, Francesco Pernici, Marco Zunino, Luca Sito avrebbero avuto bisogno del 3:07.90 del Sudafrica per sperare nel ripescaggio. La 4×400 femminile ha concluso la propria batteria al quarto posto in 3:40.97. Gloria Kabangu, Martina Canazza, Zoe Tessarolo, Nancy Demattè hanno terminato alle spalle di Finlandia (3:34.10), India (3:34.18) e Nigeria (3:36.89). Ad accedere all’atto conclusivo sono USA (3:32.94), Canada, Finlandia, India, Giamaica, Germania, Gran Bretagna e Australia. Il turco Mazlum Demir ha vinto i 10.000 metri di ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) A Cali (Colombia) proseguono iUnder 20 dileggera. Le due staffette del miglio non riescono a qualificarsi alla finale. La 4×100 maschile ha concluso la propria batteria in terza posizione con il tempo di 3:08.55, venendo preceduta da USA (3:07.82) e Canada (3:08.35). Tommaso Boninti, Francesco Pernici, Marco Zunino, Luca Sito avrebbero avuto bisogno del 3:07.90 del Sudafrica per sperare nel ripescaggio. Lafemminile ha concluso la propria batteria al quarto posto in 3:40.97. Gloria Kabangu, Martina Canazza, Zoe Tessarolo, Nancy Demattè hanno terminato alle spalle di Finlandia (3:34.10), India (3:34.18) e Nigeria (3:36.89). Ad accedere all’atto conclusivo sono USA (3:32.94), Canada, Finlandia, India, Giamaica, Germania, Gran Bretagna e Australia. Il turco Mazlum Demir ha vinto i 10.000 metri di ...

