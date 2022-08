“Adesso basta”. Jovanotti vuota il sacco. Distrutto dalla bufera, decide di parlare: la verità (Di venerdì 5 agosto 2022) Lavoro in nero, Jovanotti risponde alle accuse. Non bastavano le accuse degli ambientalisti, recentemente il Jova Beach Party è finito nel mirino di un altro attacco. Pare che alcuni facchini che hanno contribuito all’organizzazione del festival non avessero dei contratti regolari. Stavolta però Lorenzo Cherubini ha deciso di fare chiarezza con un messaggio insieme a Maurizio Salvadori, col quale ha preparato l’evento. Tutto è nato da un controllo dell’ispettorato del lavoro in un cantiere a Lido di Fermo. Sarebbe emersa la posizione irregolare di diciassette facchini. È stata quindi disposta la sospensione dall’attività dei diretti interessati oltre ad alcuni provvedimenti nei confronti delle quattro ditte collegate. In una diretta Instagram Jovanotti ha voluto prendere posizione di fronte a queste notizie. Accuse di lavoro ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 agosto 2022) Lavoro in nero,risponde alle accuse. Nonvano le accuse degli ambientalisti, recentemente il Jova Beach Party è finito nel mirino di un altro attacco. Pare che alcuni facchini che hanno contribuito all’organizzazione del festival non avessero dei contratti regolari. Stavolta però Lorenzo Cherubini ha deciso di fare chiarezza con un messaggio insieme a Maurizio Salvadori, col quale ha preparato l’evento. Tutto è nato da un controllo dell’ispettorato del lavoro in un cantiere a Lido di Fermo. Sarebbe emersa la posizione irregolare di diciassette facchini. È stata quindi disposta la sospensione dall’attività dei diretti interessati oltre ad alcuni provvedimenti nei confronti delle quattro ditte collegate. In una diretta Instagramha voluto prendere posizione di fronte a queste notizie. Accuse di lavoro ...

