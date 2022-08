Stop a liquidi e PC fuori dallo zaino | Innovazione in aeroporto: l’esperimento funziona (Di giovedì 4 agosto 2022) In arrivo una clamorosa novità per tutti coloro che sono soliti viaggiare in aereo: cambiano le regole per liquidi e PC L’aeroporto di Torino (Foto ANSA)Estate che si conferma piena di turisti in arrivo in Italia da ogni parte del mondo. Un numero sempre crescete è solito anche spostarsi in aereo. Per questo motivo è in arrivo una importantissima e tanto attesa novità presso l’aeroporto Caselle della città di Torino. Il noto aeroporto ha infatti scelto di introdurre presso il suo Fast Track un nuovo macchinario di controllo. In particolare sarà possibile far passare zainetti e trolley senza svuotarli: PC e liquidi potranno quindi essere direttamente scannerizzati. Una novità molto importante che permetterà ai viaggiatori di accorciare i tempi di attesa e non solo. Il macchinario permetterà ai turisti ... Leggi su direttanews (Di giovedì 4 agosto 2022) In arrivo una clamorosa novità per tutti coloro che sono soliti viaggiare in aereo: cambiano le regole pere PC L’di Torino (Foto ANSA)Estate che si conferma piena di turisti in arrivo in Italia da ogni parte del mondo. Un numero sempre crescete è solito anche spostarsi in aereo. Per questo motivo è in arrivo una importantissima e tanto attesa novità presso l’Caselle della città di Torino. Il notoha infatti scelto di introdurre presso il suo Fast Track un nuovo macchinario di controllo. In particolare sarà possibile far passare zainetti e trolley senza svuotarli: PC epotranno quindi essere direttamente scannerizzati. Una novità molto importante che permetterà ai viaggiatori di accorciare i tempi di attesa e non solo. Il macchinario permetterà ai turisti ...

