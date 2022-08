Sondaggi | Fratelli d’Italia primo partito | segue il Pd Draghi il leader più amato | seguono Conte e Meloni

(Di giovedì 4 agosto 2022) Ipolitici di Demos illustrati oggi da Ilvo Diamanti su Repubblica dicono cheè il, tallonato dalDemocratico.Lega, Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Ma la distanza tra centrodestra e centrosinistra è ancora ragguardevole. E il sogno Dem del “pareggio” in Senato è ancora molto lontano. Mentre Azione di Carlo Calenda supera il 5% e Marioè ancora il premier più. Nel dettaglio ildi Giorgiaarriva al 23,4%, in crescita di 1,1 punti percentuali rispetto alla rilevazione di maggio. Il Pd è al 22,1% e cresce della stessa percentuale. La Lega invece perde più di due punti ed è al 13,6% mentre Forza Italia guadagna tre ...

