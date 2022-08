Nullo per presunte irregolarità il test per i volontari antincendio nel Lazio (Di giovedì 4 agosto 2022) AGI - Roma continua a bruciare ma le fiamme non risparmiano neppure la Regione Lazio. Gli incendi boschivi si susseguono e i vigili del fuoco, insieme ai volontari della protezione civile, sono impegnati ogni giorno davanti a un'emergenza che diventa sempre più difficile da fronteggiare. Per questo nuovi volontari pronti ad intervenire per spegnere i roghi sarebbero davvero una manna dal cielo. E in realtà esistono dei corsi che, dopo un esame e il rilascio del relativo diploma di abilitazione, permettono agli stessi volontari di essere subito attivi in caso di necessità. Purtroppo però a causa di presunte irregolarità in uno dei corsi antincendi boschivi (AIB) del Lazio svolti tra maggio e giugno scorsi, il Comitato Tecnico Consultivo volontariato Protezione Civile Regione ha ... Leggi su agi (Di giovedì 4 agosto 2022) AGI - Roma continua a bruciare ma le fiamme non risparmiano neppure la Regione Lazio. Gli incendi boschivi si susseguono e i vigili del fuoco, insieme aidella protezione civile, sono impegnati ogni giorno davanti a un'emergenza che diventa sempre più difficile da fronteggiare. Per questo nuovipronti ad intervenire per spegnere i roghi sarebbero davvero una manna dal cielo. E in realtà esistono dei corsi che, dopo un esame e il rilascio del relativo diploma di abilitazione, permettono agli stessidi essere subito attivi in caso di necessità. Purtroppo però a causa diin uno dei corsi antincendi boschivi (AIB) del Lazio svolti tra maggio e giugno scorsi, il Comitato Tecnico Consultivoato Protezione Civile Regione ha ...

