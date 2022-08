MotoGP | Gp Gran Bretagna 2022 | Rins | “Honda? Bene ma 9 gare in Suzuki”

(Di giovedì 4 agosto 2022) “Passaggio allaLCR? Un’ottima notizia per me, è unade sfida e cercherò di dare tutta la mia esperienza per cercare di migliorare la moto. Ma ci sono noveda disputare, in questo momento lava: vorrei ritrovare la velocità che avevamo nelle prime, penso che siamo sulla strada giusta”. Lo ha detto Alexnella conferenza stampa alla vigilia del GP didiin programma a Silverstone. SportFace.

Domenica 7 agosto il GPBretagna in diretta alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW La prima sessione in pista è in programma venerdì 5 agosto alle 10:55 con le prove ...Il leader del mondiale, Fabio Quartararo, sembra pronto alla ripresa della stagione dopo la pausa anche se nel Gp diBretagna a Silverstone subirà la sanzione inflittagli per l'incidente ...Queste le parole di Fabio Quartararo in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP.(ANSA) - ROMA, 04 AGO - 'Sono contento di essere tornato nel paddock. Questa è una delle piste preferite per molti piloti. Quest'anno con ...