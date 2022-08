Meloni spauracchio europeo? Non proprio. Ecco perché (Di giovedì 4 agosto 2022) Fratelli d’Italia, sì, ma di Europa anche? Il dubbio serpeggia nelle cancellerie del Vecchio continente: Giorgia Meloni a Palazzo Chigi sarebbe un guaio per Bruxelles? Va detto che la leader di FdI – primo partito nei sondaggi a pari merito con il Pd – non arriva al test delle urne con una fedina europea immacolata. Questa mattina ad esempio Repubblica ha appuntato cinque date da segnare in rosso. Sono le cinque volte, tra l’ottobre del 2020 e l’aprile del 2021, in cui il partito della fiamma tricolore si è astenuto durante la votazione per il Recovery Fund e il Pnrr italiano in Parlamento. Per la precisione, due con il governo Conte-bis, tre con il governo Draghi. Un biglietto da visita che ora preoccupa chi da Bruxelles segue la campagna elettorale nello Stivale. perché se c’è una certezza in questa torrida crisi politica è che i governi cambiano, i ... Leggi su formiche (Di giovedì 4 agosto 2022) Fratelli d’Italia, sì, ma di Europa anche? Il dubbio serpeggia nelle cancellerie del Vecchio continente: Giorgiaa Palazzo Chigi sarebbe un guaio per Bruxelles? Va detto che la leader di FdI – primo partito nei sondaggi a pari merito con il Pd – non arriva al test delle urne con una fedina europea immacolata. Questa mattina ad esempio Repubblica ha appuntato cinque date da segnare in rosso. Sono le cinque volte, tra l’ottobre del 2020 e l’aprile del 2021, in cui il partito della fiamma tricolore si è astenuto durante la votazione per il Recovery Fund e il Pnrr italiano in Parlamento. Per la precisione, due con il governo Conte-bis, tre con il governo Draghi. Un biglietto da visita che ora preoccupa chi da Bruxelles segue la campagna elettorale nello Stivale.se c’è una certezza in questa torrida crisi politica è che i governi cambiano, i ...

