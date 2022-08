LIVE Canoa velocità, Mondiali 2022 in DIRETTA: proseguono le batterie della seconda giornata. Attesa per Carlo Tacchini ed il K2 azzurro (Di giovedì 4 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, tv, streaming ed italiani in gara giovedì 4 agosto – Le speranze di medaglie dell’Italia – La cronaca della prima giornata di gare – I convocati dell’Italia ai Mondiali di Halifax – Il calendario del Mondiali di Canoa di Halifax 2022 15:32 Ottima prova dell’argentino Emilio Atanamuk, che vince l’ultima batteria in 51.89. Gli sconfitti approdano invece in semifinale. 15:29 Terza ed ultima head che vede ai nastri di partenza Parks (USA), Tweedie (GBR), Atamanuk (ARG), Paula (BRA), Imai (JPN), O’Leary (IRE), e Deep (IND). 15:28 Vittoria in 49.89 e finale A per l’ucraino Vladyslav Yepifanov. Quarto posto per Mirko Nicoli, che deve accontentarsi per il momento delle semifinali. 15:24 Tocca a Mirko ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, tv, streaming ed italiani in gara giovedì 4 agosto – Le speranze di medaglie dell’Italia – La cronacaprimadi gare – I convocati dell’Italia aidi Halifax – Il calendario deldidi Halifax15:32 Ottima prova dell’argentino Emilio Atanamuk, che vince l’ultima batteria in 51.89. Gli sconfitti approdano invece in semifinale. 15:29 Terza ed ultima head che vede ai nastri di partenza Parks (USA), Tweedie (GBR), Atamanuk (ARG), Paula (BRA), Imai (JPN), O’Leary (IRE), e Deep (IND). 15:28 Vittoria in 49.89 e finale A per l’ucraino Vladyslav Yepifanov. Quarto posto per Mirko Nicoli, che deve accontentarsi per il momento delle semifinali. 15:24 Tocca a Mirko ...

zazoomblog : LIVE Canoa velocità Mondiali 2022 in DIRETTA: tanti azzurri a caccia di posti in finale! - #Canoa #velocità… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Mondiali 2022 in DIRETTA: Alessio Bedin d’argento nella Paracanoa! Santini-Craciun Crenna e Alf… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Mondiali 2022 in DIRETTA: Santini-Craciun Crenna e Alfonsi ok! Attesa per Tacchini. Klokpah in… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Mondiali 2022 in DIRETTA: Mattia Alfonsi in finale nel C1 200! Mancarella e Volpi ok nella Para… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Mondiali 2022 in DIRETTA: Mattia Alfonsi in finale nel C1 200! - #Canoa #velocità #Mondiali… -