LIVE Canoa velocità, Mondiali 2022 in DIRETTA: Giacomo Cinti passa in semifinale. Tra pochi minuti toccherà ad Eleonora Paolis

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari, tv, streaming ed italiani in gara giovedì 4 agosto – Le speranze di medaglie dell'Italia – La cronaca della prima giornata di gare – I convocati dell'Italia ai Mondiali di Halifax – Il calendario del Mondiali di Canoa di Halifax 2022

14:39 Ultima heat del K1 uomini che vede ai nastri di partenza Matveev (CAN), Cruz (BIZ), Sobisek (CZE), Akmens (LAT), Kavelashvili (GEO), Ooi (SGP), Elbedwihy (EGY), Arevalo (ESP).

14:37 Ed è l'ungherese Kolos Csizmadia il migliore della seconda heat. Per il magiaro tempo di 35.80 che vale l'accesso in finale A, semifinale per il resto dei partecipanti.

14:34 Seconda batteria tra Cook (USA), Armstrong (AUS), Csizmadia (HUN), Santos (POR), Mizrahi (ISR), Swaleh (PAK), Robinson ...

