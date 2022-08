L’amatissimo cantante è stato arrestato | notizia shock per i suoi fan

Leggi su sologossip

(Di giovedì 4 agosto 2022) Ha sconvolto tutti lariguardante il celebre: come rivelato dall’Independent, domenica 31 luglio èarre. Il suo enorme successo ha avuto inizio nel lontano 2001, quando insieme ad altri musicisti fondò la boy band diventata famosa in tutto il mondo. Oltre alla sua carriera di artista, in questi anni èspesso L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.