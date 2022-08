La porta del Napoli è un rebus: le ultime su Kepa (e il piano B), Meret e Neto (Di giovedì 4 agosto 2022) La porta del Napoli sta per subire un’autentica rivoluzione. Dopo l’addio di David Ospina infatti, custode dei pali azzurri delle ultime stagioni, Luciano Spalletti si è ritrovato con il solo Alex Meret in rosa per il ruolo di titolare. Il rinnovo fino al 2027 dell’ex portiere dell’Udinese sembrava apparecchiato per la firma, ma le diverse notizie sul possibile arrivo di Kepa hanno fatto saltare la trattativa. O meglio, un rinnovo ci sarà, ma fino al 2024 e soltanto per poter così partire in prestito secco, direzione La Spezia. Meret Napoli (Getty Images)Per La Gazzetta dello Sport è tutto fatto: già oggi potrebbe essere la giornata decisiva per le firme, rendendo così Provedel libero di accasarsi alla Lazio di Sarri. Per quanto concerne Kepa, ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 4 agosto 2022) Ladelsta per subire un’autentica rivoluzione. Dopo l’addio di David Ospina infatti, custode dei pali azzurri dellestagioni, Luciano Spalletti si è ritrovato con il solo Alexin rosa per il ruolo di titolare. Il rinnovo fino al 2027 dell’ex portiere dell’Udinese sembrava apparecchiato per la firma, ma le diverse notizie sul possibile arrivo dihanno fatto saltare la trattativa. O meglio, un rinnovo ci sarà, ma fino al 2024 e soltanto per poter così partire in prestito secco, direzione La Spezia.(Getty Images)Per La Gazzetta dello Sport è tutto fatto: già oggi potrebbe essere la giornata decisiva per le firme, rendendo così Provedel libero di accasarsi alla Lazio di Sarri. Per quanto concerne, ...

