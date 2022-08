La barca si capovolge nell’Oceano Atlantico: sopravvive per 16 ore sotto lo scafo grazie a una bolla d’aria – Video (Di giovedì 4 agosto 2022) Un francese di 62 anni è sopravvissuto per 16 ore in una bolla d’aria all’interno della sua barca a vela che si è rovesciata nell’Oceano Atlantico, a 14 miglia dalle isole Sisargas, al largo della Galizia nord-occidentale. È stato salvato dai sommozzatori della guardia costiera spagnola. La barca a vela ha lanciato un segnale di soccorso alle 20.23 di lunedì. Mentre una nave di soccorso con cinque sommozzatori salpava, uno dei tre elicotteri inviati per aiutare le ricerche ha localizzato l’imbarcazione rovesciata. Un sommozzatore è salito sullo scafo per cercare segni di vita e l’uomo all’interno ha risposto ai suoi colpi bussando dall’interno. Con il mare troppo mosso per tentare un salvataggio, la guardia costiera ha attaccato dei palloni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Un francese di 62 anni è sopravvissuto per 16 ore in unaall’interno della suaa vela che si è rovesciata, a 14 miglia dalle isole Sisargas, al largo della Galizia nord-occidentale. È stato salvato dai sommozzatori della guardia costiera spagnola. Laa vela ha lanciato un segnale di soccorso alle 20.23 di lunedì. Mentre una nave di soccorso con cinque sommozzatori salpava, uno dei tre elicotteri inviati per aiutare le ricerche ha localizzato l’imzione rovesciata. Un sommozzatore è salito sulloper cercare segni di vita e l’uomo all’interno ha risposto ai suoi colpi bussando dall’interno. Con il mare troppo mosso per tentare un salvataggio, la guardia costiera ha attaccato dei palloni di ...

ilfattovideo : La barca si capovolge nell’Oceano Atlantico: sopravvive per 16 ore sotto lo scafo grazie a una bolla d’aria – Video - IlPrimatoN : Tutto grazie a una bolla d'aria di appena 30 centimetri - vraprile2004 : RT @LuinoNotizie: Vento forte sul lago Maggiore: barca a vela si capovolge, due persone tratte in salvo - TuttoQuaNews : RT @LuinoNotizie: Vento forte sul lago Maggiore: barca a vela si capovolge, due persone tratte in salvo - LuinoNotizie : Vento forte sul lago Maggiore: barca a vela si capovolge, due persone tratte in salvo -

La barca si capovolge e sopravvive all'interno 16 ore: l'impresa incredibile di un 62enne La barca si capovolge e sopravvive all'interno 16 ore: l'impresa incredibile di... Approfondimenti Cronaca La barca si capovolge e sopravvive all'interno 16 ore: l'impresa incredibile di un 62enne Di ... Vento forte sul lago Maggiore: barca a vela si capovolge, due persone salvate Tempo medio di lettura: < 1 minuto Nella serata di ieri, intorno alle 19.30, a causa del forte vento una barca a vela che stava solcando le onde del lago Maggiore, nei pressi dei Castelli di Cannero, si è capovolta con gli occupanti che sfortunatamente sono finiti in acqua. Sul posto così sono ... Il Primato Nazionale Lasie sopravvive all'interno 16 ore: l'impresa incredibile di... Approfondimenti Cronaca Lasie sopravvive all'interno 16 ore: l'impresa incredibile di un 62enne Di ...Tempo medio di lettura: < 1 minuto Nella serata di ieri, intorno alle 19.30, a causa del forte vento unaa vela che stava solcando le onde del lago Maggiore, nei pressi dei Castelli di Cannero, si è capovolta con gli occupanti che sfortunatamente sono finiti in acqua. Sul posto così sono ... La barca si capovolge e sopravvive all’interno 16 ore: l’impresa incredibile di un 62enne