Il taglio dei parlamentari fa scattare la gomitate tra parlamentari: tutti vogliono un collegio sicuro (Di giovedì 4 agosto 2022) Per effetto della riduzione dei parlamentari (alla Camera gli scranni scendono da 630 a 400 e al Senato da 315 a 200), ogni forza politica deve fare i conti con i tagli di deputati e senatori. Il discorso non vale, secondo i sondaggi, per Fratelli d'Italia, che potrebbe incrementare (e di molto) la pattuglia a Montecitorio e a palazzo Madama. La sforbiciata dovrebbe riguardare sicuramente Forza Italia, dove è già partita la caccia al seggio. La pressione nei confronti del Cavaliere cresce giorno dopo giorno, anche se il nodo delle liste verrà affrontato quando saranno chiari i criteri dei collegi e il quadro che emergerà dal tavolo del centrodestra. Ma se alcuni ‘big' ed esponenti della vecchia guardia hanno già annunciato il passo indietro - per esempio il senatore Adriano Galliani - altri sono in bilico, anche alla luce delle simulazioni sul tavolo ... Leggi su iltempo (Di giovedì 4 agosto 2022) Per effetto della riduzione dei(alla Camera gli scranni scendono da 630 a 400 e al Senato da 315 a 200), ogni forza politica deve fare i conti con i tagli di deputati e senatori. Il discorso non vale, secondo i sondaggi, per Fratelli d'Italia, che potrebbe incrementare (e di molto) la pattuglia a Montecitorio e a palazzo Madama. La sforbiciata dovrebbe riguardare sicuramente Forza Italia, dove è già partita la caccia al seggio. La pressione nei confronti del Cavaliere cresce giorno dopo giorno, anche se il nodo delle liste verrà affrontato quando saranno chiari i criteri dei collegi e il quadro che emergerà dal tavolo del centrodestra. Ma se alcuni ‘big' ed esponenti della vecchia guardia hanno già annunciato il passo indietro - per esempio il senatore Adriano Galliani - altri sono in bilico, anche alla luce delle simulazioni sul tavolo ...

