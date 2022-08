Gli uomini preferiscono… le sneakers: da Filippo Magnini a Jovanotti (Di giovedì 4 agosto 2022) Da accessorio riservato all’ambito prettamente sportivo, le sneakers si sono guadagnate negli ultimi anni il loro spazio con ogni tipo di look. Amatissime da tutti, uomini e donne, sono ormai irrinunciabili con ogni outfit, compresi quelli più eleganti. C’è chi, come Fedez, ne ha fatto un vero feticcio arrivando a spendere fior di soldoni per i modelli più esclusivi (ne abbiamo parlato QUI), ma molti altri vip si sono fatti conquistare dal mix di estetica e comfort che solo le scarpe da ginnastica sanno offrire. Le sneakers più amate sono sempre le bianche Anche Marcell Jacobs sceglie le sneakers biancheNonostante non manchino scelte di colore anche audaci (di cui Alessandro Cattelan si fa portabandiera con le Nike giallo fluo), le sneakers più amate restano quelle bianche. Accessorio imprescindibile ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Da accessorio riservato all’ambito prettamente sportivo, lesi sono guadagnate negli ultimi anni il loro spazio con ogni tipo di look. Amatissime da tutti,e donne, sono ormai irrinunciabili con ogni outfit, compresi quelli più eleganti. C’è chi, come Fedez, ne ha fatto un vero feticcio arrivando a spendere fior di soldoni per i modelli più esclusivi (ne abbiamo parlato QUI), ma molti altri vip si sono fatti conquistare dal mix di estetica e comfort che solo le scarpe da ginnastica sanno offrire. Lepiù amate sono sempre le bianche Anche Marcell Jacobs sceglie lebiancheNonostante non manchino scelte di colore anche audaci (di cui Alessandro Cattelan si fa portabandiera con le Nike giallo fluo), lepiù amate restano quelle bianche. Accessorio imprescindibile ...

lauraboldrini : Inginocchiate e bendate a mangiare banane che gli uomini tengono all’altezza del bacino. La gara mangiatrici di ba… - Eurosport_IT : Invasione azzurra a New York! ?????? Sono 7 donne e 24 uomini gli italiani in lizza per gli #USOpen con Sinner, Berre… - matteosalvinimi : Oggi ho avuto l’onore di conoscere e ringraziare le donne e gli uomini che lavorano al SERBARI (Bari), onlus serviz… - Gian_doc1 : RT @OsservaMy: Se scrivo un tweet è inutile specificare sotto: - non generalizzare. - ma perché gli uomini? - ma perché le donne? - guarda… - valeriaruggie : @Laura84106015 Io tutta sta bellezza non la vedo,invece di dare sempre modo di parlare ai gossipari perché segue un… -